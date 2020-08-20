Android получил долгожданную функцию защиты автозаполнения

Сервис автоматического ввода паролей и данных форм Google поставляется со всеми устройствами, работающими под управлением ОС Android и установленным пакетом Google Mobile Services. В свежее обновление разработчики добавили функцию защиты быстрого ввода.
Функция автозаполнения с помощью Google получила поддержку биометрической авторизации. Таким образом, пользователи браузера Google Chrome, операционной системы Chrome OS и других приложений, требующих авторизации, могут выбрать отпечаток пальца, сканирование лица или радужной оболочки глаза, сообщает Gizmochina.
Новая функция доступна в версиях Google Play Services v20.33.13 и v20.26.14. Для того чтобы проверить доступность новшества, необходимо перейти в меню «Настройки» – «Google» – «Заполнить форму” – “Заполнить форму с помощью Google” и убедиться в наличии новой опции “Безопасность автозаполнения”.
Ожидается, что дополнительная защита будет доступна пользователям по всему миру в ближайшее время.
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