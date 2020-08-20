Samsung готовит первый «доступный» смартфон с гибким дисплеем

Как сообщают сетевые источники, вскоре южнокорейский гигант может представить «доступный» аппарат с гибкой конструкцией.
Готовящееся устройство фигурирует под шифром SM-F415, где «F» указывает на наличие гибкого экрана. Уже представленные гибкие смартфоны Galaxy Fold, Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 2 имеют кодовые обозначения соответственно SM-F900, SM-F700 и SM-F916.
Информации о модели SM-F415 пока, к сожалению, немного. Говорится, что она будет доступна в модификациях с флеш-накопителем вместимостью 64 и 128 Гбайт. Покупатели смогут выбирать как минимум между тремя вариантами цветового исполнения — чёрным, зелёным и синим.
Фото: SamMobile
По слухам, цена новинки будет существенно меньше 1000 долларов США — возможно, 600–700 долларов. Ради снижения стоимости Samsung придётся использовать аппаратные компоненты среднего уровня. Зато появление такого аппарата может стать началом эпохи гибких смартфонов для массового рынка.
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