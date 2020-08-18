OPPO наделит самый тонкий смартфон 2020 года шестью камерами (фото, видео)

Китайская компания OPPO, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, представила тизер-видео, демонстрирующее дизайн смартфонов семейства F17. Презентация новинок состоится в ближайшее время.

В серию войдут базовая модель OPPO F17 и более производительная модификация OPPO F17 Pro. Эти устройства станут самыми тонкими смартфонами 2020 года: толщина корпуса — 7,48 мм.

Опубликованное видео демонстрирует шесть камер. Во фронтальной части расположен сдвоенный блок, для которого предусмотрено продолговатое отверстие в левом верхнем углу дисплея. Основная четверная камера выполнена в виде модуля квадратной формы с закруглёнными углами: оптические компоненты организованы в виде матрицы 2 × 2.



Фото: GSMArena

Интернет-источники раскрывают предполагаемые характеристики старшей из двух новинок. В оснащение OPPO F17 Pro якобы войдут 6,59-дюймовый дисплей, аккумуляторная батарея ёмкостью 4320 мА·ч с поддержкой 30-ваттной подзарядки, а также процессор среднего уровня Snapdragon 730. Квадрокамера якобы объединит датчики на 64, 12, 8 и 2 млн пикселей. В состав двойной селфи-камеры войдёт 32-мегапиксельный основной сенсор.