OPPO наделит самый тонкий смартфон 2020 года шестью камерами (фото, видео)

Китайская компания OPPO, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, представила тизер-видео, демонстрирующее дизайн смартфонов семейства F17. Презентация новинок состоится в ближайшее время.
В серию войдут базовая модель OPPO F17 и более производительная модификация OPPO F17 Pro. Эти устройства станут самыми тонкими смартфонами 2020 года: толщина корпуса — 7,48 мм.
Опубликованное видео демонстрирует шесть камер. Во фронтальной части расположен сдвоенный блок, для которого предусмотрено продолговатое отверстие в левом верхнем углу дисплея. Основная четверная камера выполнена в виде модуля квадратной формы с закруглёнными углами: оптические компоненты организованы в виде матрицы 2 × 2.
Фото: GSMArena
Интернет-источники раскрывают предполагаемые характеристики старшей из двух новинок. В оснащение OPPO F17 Pro якобы войдут 6,59-дюймовый дисплей, аккумуляторная батарея ёмкостью 4320 мА·ч с поддержкой 30-ваттной подзарядки, а также процессор среднего уровня Snapdragon 730. Квадрокамера якобы объединит датчики на 64, 12, 8 и 2 млн пикселей. В состав двойной селфи-камеры войдёт 32-мегапиксельный основной сенсор.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на медуслуги обязательно пересмотрят - СтепановВчера, 08:13 - 904 7
Минцифры хочет превратить ЦПАУ в центры «Дії»Вчера, 13:37 - 553 6
Снижение учетной ставки ОВГЗ на привлекательность для инвесторов не повлияло, - ШмыгальВчера, 16:47 - 212 3
Шмыгаль: каждый регион должен иметь собственный авиационный транспортный узелВчера, 14:47 - 318 3
Антимонопольный комитет открыл дело против RoshenВчера, 14:15 - 576 3
Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца годаВчера, 10:00 - 3110 3
Стало известно, что Украина обещала Евросоюзу в обмен на кредит в размере 1,2 млрд евроВчера, 10:46 - 1794
В Украине с сентября повысят часть пенсий: в Минсоце рассказали, кому и какВчера, 12:00 - 1691
Американский хедж-фонд ожидает роста золота и "масштабного" обесценивания валютВчера, 12:36 - 1063
Межбанк: вторая половина дня будет “опасной” для гривныВчера, 11:16 - 912
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)Позавчера, 15:10 - 1248 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 2541
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1594 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1477 4
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1524 6