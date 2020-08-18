День финансов, 21 августа: прогноз по курсу от Шмыгаля, требования банков по ипотеке, заработок на хендмейде

В пятницу, 21 августа, было много прогнозов и советов.

В сентябре повысят часть пенсий. В Украине из-за повышения минималки с 4 723 до 5 000 грн вырастут пенсии у 1,5 миллиона человек. Это связано с тем, что украинцы старше 65 лет, выполнившие требования по стажу, имеют право получать не менее 40% минималки.

Ждать ли “минимального” давления? В продолжение темы… Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что украинская экономика не получит чрезмерного инфляционного давления от повышения размера минимальной заработной платы. Минимальную зарплату в 6 000 грн люди получат в конце января – начале февраля следующего года. При этом в Минфине говорят, что в состоянии профинансировать “минималку” в 5 000.

АМКУ / Roshen / патока. Антимонопольный комитет начал дело против субъектов хозяйствования, входящих в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.

Напомним, крахмальная кукурузная патока (сироп) является одним из основных компонентов в рецептуре кондитерских изделий. Она используется при производстве халвы, карамели, зефира, конфет, мармелада для регулирования консистенции (структуры и текстуры) кондитерского изделия.

Ипотечный кредит: что может спросить банк. Ипотека — удобный инструмент, если хочется приобрести собственное жилье, а средств не хватает. Однако всегда стоит учитывать определенные требования банка, которые он может поставить перед потенциальным заемщиком. Требования к заемщикам рассказали на вебинаре 🎥 FinUpdate: Инвестиции в недвижимость

Кстати, во время вебинара “FinUpdate: Инвестиции в недвижимость” юрист по вопросам недвижимости Владимир Копоть рассказал и о том, как проверить надежность застройщика (какие документы должны быть у застройщика, и на что обращать внимание в договоре). Смотрите, читайте. Мимо такой информации не проходят.

Прогноз по курсу от Шмыгаля. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца года курс валют будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и не выйдет за пределы 29 гривен. А вы как думаете? Пишите в комментариях к новости на сайте Finance.ua.

Смена правил аренды от Airbnb. Сервис для аренды жилья Airbnb изменил правила. Отныне жилье нельзя снимать для вечеринок, и одновременно в нем могут проживать до 16 человек. В случае неповиновения, нарушения новых правил ждет блокировка доступа к Airbnb и даже судебные иски. Новые правила действуют бессрочно. Отметим, из-за эпидемии коронавируса Airbnb сокращает 25% своего персонала. Из 7500 сотрудников уволят примерно 1900 человек.

Можно ли заработать на хендмейде? Или по-нашему на рукодельи. Не важно, чем вы увлекаетесь: вышиваете, делаете мягкие игрушки, авиамодели, кошельки из кожи или что-то другое.

Если ваши работы интересны и самобытны, они будут востребованными. А значит, за это можно получать вполне приличные деньги. Подробнее в материале наших журналистов.👇

Почему Украина не разрабатывает свою вакцину от COVID-19? Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что в Украине не было технического оборудования для разработки вакцины от COVID-19 на начало пандемии. Минздрав ведет переговоры со странами, которые являются разработчиками вакцины, для ее поставки в Украину.