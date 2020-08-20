Исследователи MIT придумали, как робопёс Dr. Spot может помочь в диагностике COVID-19

Роботы Spot, разработанные компанией Boston Dynamics, находят применение во многих сферах: от обследования завода Ford в Мичигане до выпаса овец в Новой Зеландии. Ранее в этом году компания также объявила, что Spot может помогать пациентам с коронавирусом. А теперь исследователи Boston Dynamics и Массачусетского технологического института сообщили, что они совместно создали модификацию Dr. Spot. Это робот, который способен измерять жизненно важные функции пациента без контакта врача с потенциальным больным.
Четвероногие роботы Spot созданы таким образом, чтобы они могли успешно перемещаться (автономно или с дистанционным управлением) в условиях, которые недоступны колёсным роботам. В процессе создания модификации Dr. Spot исследователи оснастили робота «бесконтактными системами мониторинга», которые используют радиосигналы и радарные датчики для измерения жизненно важных показателей, таких как частота дыхания и частота сердечных сокращений. Инфракрасные камеры использовались для измерения температуры.
Фото: Engadget
У робота также есть планшет, который позволяет врачам удалённо общаться с пациентами. Исследователи протестировали Dr. Spot на добровольцах в Harvard Medical School’s Brigham и Women’s Hospital в Бостоне.
Исследователи утверждают, что Dr. Spot может не только помочь сберечь дефицитные средства индивидуальной защиты, но также способствует сдерживанию передачи коронавируса, отделяя персонал больницы от пациентов.
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