Бизнес-расследование: зачем Philip Morris (IQOS) начал сотрудничество с корейской KT&G

Philip Morris International известен своими «бездымными» продуктами сниженного риска для курильщиков. В первую очередь – своей флагманской технологией IQOS.

KT&G – это компания родом из Южной Кореи, глобальный холдинг, ведущий бизнес сразу во многих отраслях: фармацевтика и медицинские товары, напитки и продукты питания, здоровое питание, табачные изделия, электронные устройства для курильщиков. Именно последняя категория стала точкой пересечения интересов Philip Morris International и KT&G.

Компании подписали договор о сотрудничестве на 3 года. По условиям контракта, PMI включит в свой портфель бездымные технологии, разработанные KT&G.

Среди разработок KT&G есть системы нагревания табака и pod-системы (мини-вейпы). Все устройства выпускают под зонтичным брендом lil.

Системы нагревания табака lil (аналоги IQOS от PMI и glo от BAT) представлены моделями Solid, Mini, Hybrid, Plus. К своим системам нагревания табака KT&G выпустила отдельную марку табачный стиков – Fiit. Под-системы (аналог Juul и Logic compact от JTI) представлены моделью lil Vapor. Расходники к ним (сменные картриджи-поды) выпускаются под маркой Siid.

PMI и KT&G публично заявили о партнерстве еще в январе 2020 года.

IQOS начал продавать lil Solid introduced by IQOS

18 августа Philip Morris International открыл продажи одного из устройств KT&G – Lil Solid в России. Гаджет в трех цветовых версиях продается под брендом «lil Solid introduced by IQOS».

Запуски бренда в других странах мира (в том числе в Украине) пока не анонсировались.

Зачем IQOS нужно соглашение с KT&G?

1. Расширение портфеля новой, более доступной ценовой категорией

Сейчас на рынке электронных устройств для курильщиков IQOS удерживает весь премиум сегмент, выступая своего рода Айфоном среди систем нагревания табака. IQOS (и в первую очередь топовая модель IQOS 3 DUO) – это самый желанный и трендовый гаджет, который хотели бы курильщики. Цена у моделей бренда соответствующая. Более доступный по цене, хоть и менее популярный, вариант – glo от BAT.

В России, где IQOS уже презентовал lil Solid introduced by IQOS, новое устройство стоит дешевле, чем основная линейка девайсов IQOS. Так что, возможно, запуск нового более доступного продукта – это способ компании расширить свою целевую аудиторию среди курильщиков и снизить ценовой барьер.

2. Новая монолитная модель для конкуренции с glo и Jouz

Самые популярные модели IQOS состоят из двух элементов – держателя и зарядного устройства. Такой подход дал возможность избавиться от «эффекта вейпера», когда пользователю приходится держать в руках громоздкое устройство, напоминающее старомодный павербенк. Вместо этого можно использовать просто миниатюрный держатель, который легко держать в пальцах. Такое решение смотрится элегантно и кажется более естественным и привычным для курильщиков.

Glo (система нагревания табака British American Tobacco) использует другой подход. Свои гаджеты они не разделяют на комплектующие, а выпускают в формате моноблока. При этом устройство получается более крупным, но зато такая конструкция позволяет встроить более мощную батарею, рассчитанную на большее количество использований подряд без подзарядки.

Несмотря на то, что самой продаваемой системой нагревания табака в мире остается IQOS (с его подходом разделения на держатель и зарядное устройство), устройства-моноблоки тоже имеют свою аудиторию. Возможно, именно поэтому в 2018 году IQOS презентовал свою монокомпонентную модель – IQOS 3 Multi. Возможно, запуск второй монолитной модели – это способ усилить свои позиции среди этого типа устройств.

3. Тестовый режим перед покупкой технологии

Интересный факт: Philip Morris не выкупил бренд, технологию и патенты у KT&G. Договор предусматривает, что компания будет продавать lil в своем портфеле. Информация о сумме сделки и доли компаньонов в прибыли не разглашаются.

Не исключено, что такой контракт имеет характер «испытательного срока» перед полноценной покупкой бренда. Технологические компании не всегда разрабатывают все с нуля. Часто просто покупают недостающую технологию и интегрируют в свой продукт или портфель. Так, например, Google купил Motorolla или Facebook – WhatsApp.

4. Следование глобальному тренду объединения ради экономии на масштабе

Автомобильные производители объединяются в автоконцерны. Авиакомпании создают авиаальянсы. Независимость компаний сохраняется, но частичное объединение позволяет добиться экономии на масштабе, оптимизировать затраты и обеспечить передачу существующих технологий вместо разработки с нуля.

Будет ли Philipp Morris продавать продукты для курильщиков от KT&G в Украине?

Официальных заявлений по этому поводу ни одна из компаний пока не делала. Но известно, что 20 августа антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривал партнерство Philip Morris и KT&G на предмет соответствия закону Украины «О защите экономической конкуренции».

В результате АМКУ постановил, что сделка между Philip Morris и KT&G не нарушает нормы честной конкуренции и не приводит к монополизации рынка.

Это явно свидетельствует о том, Philip Morris и KT&G планируют представить корейские гаджет для курильщиков в Украине.