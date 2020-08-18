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Из столичного бюджета для выплат ко Дню Независимости выделили 92 млн грн

Из столичного бюджета для выплат ко Дню Независимости выделили 92 млн грн

Ко Дню Независимости Украины в столице на выплату материальной помощи выделено более 92 млн грн, в частности, для ветеранов АТО и участников Революции Достоинства.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

“Город уже начал выплачивать материальную помощь ко Дню Независимости, ее получат более 300 тыс. жителей столицы. Это ветераны АТО, члены семей погибших участников АТО, праведники Бабьего Яра, участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью и другие отдельные категории. Размер выплаты составляет от 300 до 500 грн. Всего по программе “Забота” ко Дню Независимости город потратит более 92 млн грн”, – сказал Кличко.

Напомним, ко Дню Государственного Флага Украины и 29-й годовщине Независимости Украины в столице состоится ряд торжественных, культурных и спортивных событий. В КГГА утвержден соответствующий план мероприятий.

По материалам УНН
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