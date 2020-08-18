В Нацбанке сообщили, когда ожидают возобновления роста экономики

В 2021 году экономика возобновит рост, а инфляция будет оставаться умеренной.

К таким выводам пришли во время встречи представителей НБУ, правительства и ведущих украинских экономистов, сообщает пресс-служба НБУ в FACEBOOK.

Участники дискуссии согласились, что в 2021 году экономика выйдет на траекторию роста, а инфляция будет оставаться умеренной. Впрочем, по их мнению, COVID-19, вероятно, все еще будет иметь значительное депрессивное влияние на инвестиционную активность и потребление. Это будет ограничивать темпы восстановления экономики.

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В таких условиях тесная координация фискальной и монетарной политик, отмечают в НБУ, является важной предпосылкой более быстрого выхода из кризиса.