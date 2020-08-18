По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (19,463 млн и 15,186 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (32 и 25), максимальный курс продажи доллара 27,58 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,38-27,39 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 57 активные заявки по доллару на сумму 34,649 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,4500 – 10 000

27,4500 – 2 222

27,4200 – 10 000

27,4000 – 10 000

27,4000 – 40 000

27,3900 – 120 000

27,3900 – 30 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,4000 – 10 000

27,4000 – 7 000

27,4100 – 6 000

27,4100 – 10 000

27,4200 – 44 444

27,4200 – 30 000

27,4200 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,4375 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,3804 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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