Киевских коммунальщиков подозревают в хищении 78 млн гривен

В Киеве семерым чиновникам “Киевзеленстроя” сообщили о подозрении в хищении почти 78 миллионов гривен местного бюджета. Чиновники разработали схему при закупке специальной техники.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.
По данным следствия, в 2016-2017 годах “Киевзеленстрой” объявил тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Участники схемы обеспечили победу в тендерах двух компаний, которые поставили технику по завышенной цене.
“Согласно заключению эксперта, КО “Киевзеленстрой” нанесено 77,9 млн грн убытков. Следствие выяснило, что часть незаконно полученных средств участников коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда – на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии”, – сообщили в НАБУ.
По данному делу НАБУ сообщило о подозрении:
Бывшего внештатного советника гендиректора “Киевзеленстрой” и частного предпринимателя задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
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