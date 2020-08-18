0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Киевских коммунальщиков подозревают в хищении 78 млн гривен

Киевских коммунальщиков подозревают в хищении 78 млн гривен

В Киеве семерым чиновникам “Киевзеленстроя” сообщили о подозрении в хищении почти 78 миллионов гривен местного бюджета. Чиновники разработали схему при закупке специальной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным следствия, в 2016-2017 годах “Киевзеленстрой” объявил тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Участники схемы обеспечили победу в тендерах двух компаний, которые поставили технику по завышенной цене.

“Согласно заключению эксперта, КО “Киевзеленстрой” нанесено 77,9 млн грн убытков. Следствие выяснило, что часть незаконно полученных средств участников коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда – на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии”, – сообщили в НАБУ.

По данному делу НАБУ сообщило о подозрении:

  • бывшему внештатному советнику генерального директора КО “Киевзеленстрой” – 3 ч. ст. 27 ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209;
  • бывшему генеральному директору КО “Киевзеленстрой” – ч. 5 ст. 191;
  • экс-заместителю генерального директора по коммерческим вопросам КО “Киевзеленстрой” – ч. 5 ст. 191;
  • бывшему работнику одного из отделов КО “Киевзеленстрой” – ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191;
  • доверенному лицу внештатного советника гендиректора “Киевзеленстроя” – 3 ч. ст. 27 ч. 5 ст. 191;
  • частному предпринимателю – ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209.

Бывшего внештатного советника гендиректора “Киевзеленстрой” и частного предпринимателя задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.