Шмыгаль: каждый регион должен иметь собственный авиационный транспортный узел

В среду, 19 августа, Кабинет Министров Украины поддержал внесение изменений в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года.

Об этом сообщается на правительственном портале.

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«Это решение поможет ускорить завершение реконструкции взлетной полосы аэропорта «Одесса», которое уже находится на завершающей стадии. Будет дополнительно выделено 117 млн грн на проектно-сметную документацию», — отметил Денис Шмыгаль.

Изменения в программу также предусматривают проектирование и строительство аэропорта «Мукачево», который станет стратегической составляющей Западного транспортного узла Украины и будет способствовать развитию инфраструктуры пятого Критского транспортного коридора.

По словам Премьер-министра, каждый регион должен иметь собственный авиационный транспортный узел — это стратегия Правительства, над которой постоянно работает Министерство инфраструктуры и профильный министр.