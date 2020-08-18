0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

Как получить справку об отсутствии задолженности по налогам, сборам, платежам

Как получить справку об отсутствии задолженности по налогам, сборам, платежам

Как получить справку об отсутствии задолженности по налогам, сборам, платежам. Об этом информирует “Правительственный портал”.

Справка формируется автоматически по данным информационных систем ГФС. Системой проверяется наличие долга как по основному, так и по неосновному месту учета. При наличии у плательщика налогового долга, даже в размере 1 копейки, автоматически будет сформирован отказ в предоставлении справки.

Количество обращений в фискальные службы относительно выдачи справки – не ограничено. Способ электронной идентификации: электронная цифровая подпись.

Как получить справку об отсутствии задолженности:

  • Подать электронное заявление о выдаче справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам, платежам лично через электронный кабинет плательщика.
  • В заявлении обязательно указывается нормативно-правовой акт, которым определена необходимость подтверждения отсутствия у налогоплательщика налогового долга и наименования учреждения, в которое справка будет подана.

Сроки предоставления и срок действия. Срок предоставления услуги – 5 рабочих дней со дня подачи заявления.

Срок действия справки – 10 календарных дней. Стоимость услуг – бесплатно.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.