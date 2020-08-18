Как получить справку об отсутствии задолженности по налогам, сборам, платежам. Об этом информирует “Правительственный портал”.
Справка формируется автоматически по данным информационных систем ГФС. Системой проверяется наличие долга как по основному, так и по неосновному месту учета. При наличии у плательщика налогового долга, даже в размере 1 копейки, автоматически будет сформирован отказ в предоставлении справки.
Количество обращений в фискальные службы относительно выдачи справки – не ограничено. Способ электронной идентификации: электронная цифровая подпись.
Как получить справку об отсутствии задолженности:
Сроки предоставления и срок действия. Срок предоставления услуги – 5 рабочих дней со дня подачи заявления.
Срок действия справки – 10 календарных дней. Стоимость услуг – бесплатно.
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