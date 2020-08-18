Как получить справку об отсутствии задолженности по налогам, сборам, платежам. Об этом информирует “Правительственный портал”.

Справка формируется автоматически по данным информационных систем ГФС. Системой проверяется наличие долга как по основному, так и по неосновному месту учета. При наличии у плательщика налогового долга, даже в размере 1 копейки, автоматически будет сформирован отказ в предоставлении справки.

Количество обращений в фискальные службы относительно выдачи справки – не ограничено. Способ электронной идентификации: электронная цифровая подпись.

Как получить справку об отсутствии задолженности:

Подать электронное заявление о выдаче справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам, платежам лично через электронный кабинет плательщика.

В заявлении обязательно указывается нормативно-правовой акт, которым определена необходимость подтверждения отсутствия у налогоплательщика налогового долга и наименования учреждения, в которое справка будет подана.

Сроки предоставления и срок действия. Срок предоставления услуги – 5 рабочих дней со дня подачи заявления.

Срок действия справки – 10 календарных дней. Стоимость услуг – бесплатно.

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