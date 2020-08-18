В МВД рассказали, когда в Украине могут ужесточить наказание за пьяное вождение

В Украине в ближайшие месяцы планируют ужесточить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире канала «Украина 24».
Он отметил, что ситуация с повышением ответственности за данный вид правонарушения зависит от парламента.
«Мы инициировали и очень просим народных избранников повысить ответственность. Не только сделать штрафы, но и дать возможность суду выбирать административный арест, чтобы у нас нетрезвых водителей стало намного меньше», – сказал Мартыненко.
По его словам, окончательное решение депутаты могут принять в ближайшие месяцы.
“Мы над этим очень усиленно работаем вместе с народными депутатами. Законопроект есть, над ним работают, и я надеюсь, что в ближайшую сессию, осенью, мы получим закон», – отметил советник министра.
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