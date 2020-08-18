В МВД рассказали, когда в Украине могут ужесточить наказание за пьяное вождение

В Украине в ближайшие месяцы планируют ужесточить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире канала «Украина 24».

Он отметил, что ситуация с повышением ответственности за данный вид правонарушения зависит от парламента.

«Мы инициировали и очень просим народных избранников повысить ответственность. Не только сделать штрафы, но и дать возможность суду выбирать административный арест, чтобы у нас нетрезвых водителей стало намного меньше», – сказал Мартыненко.

По его словам, окончательное решение депутаты могут принять в ближайшие месяцы.

“Мы над этим очень усиленно работаем вместе с народными депутатами. Законопроект есть, над ним работают, и я надеюсь, что в ближайшую сессию, осенью, мы получим закон», – отметил советник министра.

Справка Finance.ua:

13 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №2695, предусматривающий ужесточение наказания за управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Водителей предлагают наказывать за вождение в нетрезвом состоянии на 10 200 гривен с лишением прав на один год.

Повторное в течение года нарушение повлечет 20 400 гривен штрафа с лишением прав на три года или административный арест на срок 10 суток.

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