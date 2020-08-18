Межбанк: вторая половина дня будет “опасной” для гривны

В четверг после активного разогрева курса доллара в середине дня – к концу сессии тренд на межбанке резко развернулся в сторону укрепления гривны. И в целом за 20 августа безналичный доллар с 27,45/27,48 гривен снизился до 27,355/27,38 гривен за доллар. Среагировал на это и евро, котировки которого снизились с 32,49/32,53 гривен до 32,37/32,40 к закрытию торгов. Изменение расклада по спросу и предложению валюты на межбанке позволило Нацбанку во второй половине четверга выкупить в резервы $20 млн по 27,40 гривен за доллар.

Эта пятница пройдет достаточно интересно на валютном рынке, но со снижением объемов операций и активности участников торгов. Причина – предстоящие три праздничных выходных дня с учетом Дня Независимости. Основные объемы своих внешнеэкономических операций и расчеты с бюджетом большинство крупных компаний постарались закрыть за период понедельник – четверг, чтобы не оставлять их на последний день недели перед длительными выходными. Поэтому сегодня Finance.ua не ждет значительной активности на межбанке. Часть клиентов закроет в первой половине сессии оставшиеся расчеты в валюте, а также дозакроет еще свои долги перед бюджетом (у кого они еще остались). А значительная часть бизнесменов не захочет “зависать” со своими операциями до 25 августа и сразу перенесет их на вторник, предпочитая заработать на коротких гривневых депозитах в банках. Это отразится как на характере самой сессии пятницы, так и на объемах операций.

Мы прогнозируем на сегодня снижение объемов операций на межбанке в пределах до $130-160 млн при заключении до 500 сделок. А сама сессия будет состоять из двух частей. В первой половине дня все клиенты будут спешить закрыть свои оставшиеся сделки за эту неделю и погасить свои оставшиеся задолженности перед бюджетом (кто не успел это сделать вовремя до 20-го числа), а после обеда на межбанке останутся в основном только спекулянты.

Именно вторая половина дня будет “опасной” для гривны, так как фактически очень низкий по объемам и затихающий рынок после обеда позволит спекулянтам небольшими суммами попытаться “поганять” курс в нужную им сторону.

Нацбанк не будет особо менять свою тактику работы и не станет сильно вмешиваться в ситуацию при росте котировок на торгах, но при наличии ситуативного превышения предложения доллара снова выйдет на рынок с его покупкой в резервы, как он сделал это вчера во второй половине дня в тот момент, когда на рынке возникло ситуативное превышение предложения доллара.

На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на котировки и тренд межбанка, а также – на объемы реального спроса и предложения в своем регионе. В большинстве обменок спред по доллару составит порядка 15-20 копеек, а по евро – в пределах до 20- 30 копеек. Как и все дни этой недели, при значительных колебаниях котировок евро на межбанке владельцы обменников снова будут часто менять свои ценники по евровалюте в течение дня.

Курсы межбанка по прогнозу Finance.ua на 21 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,25 – 27,50 гривен, евро – коридор 32,12 – 32,72 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 27,20 – 27,65 гривен, евро – коридор 31,80 – 32,75 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,35 / 27,38

евро – 32,36 / 32,39

российский рубль – 0,3699 / 0,3704

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