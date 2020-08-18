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Стало известно, что Украина обещала Евросоюзу в обмен на кредит в размере 1,2 млрд евро

Стало известно, что Украина обещала Евросоюзу в обмен на кредит в размере 1,2 млрд евро

Украина в рамках меморандума с Евросоюзом о получении макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро взяла на себя ряд обязательств.

Текст меморандума 20 августа опубликовал народный депутат Даниил Гетманцев.

Украина взяла на себя обязательства, например:

  • передать централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты госпредприятию «Медицинские закупки Украины»;
  • провести конкурсный отбор на должности руководителей государственных таможенной и налоговой служб;
  • проводить конкурсы на госдолжности высшего уровня (категория А) в соответствии с европейскими принципами, включая временную работу на период карантина;
  • разработать концепцию электронного налогового аудита, начать его публичное обсуждение;
  • усовершенствовать систему мониторинга НДС;
  • ликвидировать Государственную фискальную службу;
  • принять в первом чтении законопроект о создании агентства для расследования экономических и финансовых преступлений;
  • расширить полномочия частных исполнителей на требования до 100 тыс. грн к любому должнику, а также на административные штрафы, что станет началом полного уравнивания их полномочий с государственными исполнителями;
  • способствовать блокированию средств на банковских счетах путем разрешения электронной связи между исполнителями и банками;
  • создать новую Высшую квалификационную комиссию судей путем прозрачной процедуры отбора, которая проводится конкурсной комиссией с международным участием;
  • завершить аттестацию прокуроров на региональном уровне и начать процесс аттестации на местном уровне и др.

Справка Finance.ua:

  • Евросоюз предоставит Украине 1,2 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Соответствующий меморандум и кредитное соглашение было подписано 23 июля.
  • Программа продлится 12 месяцев, она предусматривает выплату двух траншей по 600 млн евро каждый. Первый транш поступил. Получение второго станет возможным после выполнения украинской стороной условий, изложенных в меморандуме.
По материалам The page
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