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Ученые назвали причину повторного заражения коронавирусом - СМИ

Ученые назвали причину повторного заражения коронавирусом - СМИ

Ученые выяснили причину повторного заражения коронавирусом COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Так, специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США изучили селезенку и лимфатические узлы умерших пациентов с COVID-19 и обнаружили, что в них отсутствуют герминативные центры, являющиеся неотъемлемой частью устойчивого иммунного ответа.

Оказалось, что при тяжелом течении COVID-19 вырабатывается огромное количество сигнальных молекул – цитокина TNF в тех местах, где обычно формируются герминативные центры.

Специалисты пришли к выводу, что в этом случае некоторые выздоровевшие люди могут через несколько месяцев снова заразиться коронавирусом и не один раз.

Ранее в Южной Корее ученые заявили, что люди, у которых после выздоровления повторно обнаруживают коронавирус, не представляют опасности для окружающих. Они назвали результаты анализов таких людей ложноположительными.

По материалам Комментарии
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