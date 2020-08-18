Премьер: для "разогрева" экономики приемлема инфляция в 6-7%

При нынешней экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и экономики приемлемым является показатель инфляции в пределах 6-7%.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Укринформу.
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“Мы понимаем, что уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по фактическим результатам года. Здесь нужно также учитывать позицию и целевые показатели Национального банка. Его индикатор, как известно, составляет 5% (+/-1%). Я считаю, что в нашей экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и “разогрева” экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%”, – сказал Шмыгаль.
Глава правительства подчеркнул, что инфляция “оживляет” экономику, что сейчас очень нужно Украине.
“Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развитию промышленности и т.д., а 2% инфляции во время кризиса – это очень мало. Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не, наоборот, замедлять этот процесс”, – добавил Шмыгаль.
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