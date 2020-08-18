Энергоатом получил почти 25 миллионов от продажи электрики по исправленной формуле

ПП “Энергоатом-Трейдинг” ГП “НАЭК “Энергоатом” 19 августа 2020 года на аукционе по продаже электроэнергии по исправленной формуле реализовало 21,6 тыс. МВт-часов базовой нагрузки на общую сумму 24,9 млн грн (с НДС).
Об этом сообщает ГП “НАЭК “Энергоатом”.
“19 августа Энергоатом-Трейдинг провел запланированный аукцион по продаже электрической энергии по двусторонним договорам… Во время аукциона было продано 21,6 тыс. МВт-часов базовой нагрузки по средневзвешенной цене 1154,11 грн/МВт-часов на общую сумму 24,9 млн грн (с НДС)”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что ключевым индикативом для организации продажи стало решение правительства о внесении изменений в формулу расчета минимальной стоимости, которая предварительно была утверждена Кабинетом Министров Украины.
В.и.о. генерального директора Энергоатом-Трейдинг Алексей Статник, комментируя результаты аукциона отметил, что прогнозируемо была продана лишь небольшая часть заявленной мощности, поскольку практически все предприятия уже имеют контракты на август.
“Вместе с тем, уже с сентября мы ожидаем достаточно высокий спрос на нашу продукцию и, соответственно, увеличение объемов продаж до конца года”, – сказал Статник.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему украинцы в 60 лет рискуют остаться без пенсии - СМИВчера, 17:00 - 4839 24
Криклий рассказал, чего ждать водителям такси от нового законопроектаВчера, 11:05 - 1837 15
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)Вчера, 15:10 - 775 8
Тарифы на медуслуги обязательно пересмотрят - Степанов2 ч. назад - 166 3
Стоит ли вкладываться в хрущевки и сталинки - мнение экспертаВчера, 21:02 - 2845 3
Почему украинцы в 60 лет рискуют остаться без пенсии - СМИВчера, 17:00 - 4839 24
Стоит ли вкладываться в хрущевки и сталинки - мнение экспертаВчера, 21:02 - 2845 3
Аренду жилья хотят изменить, а риелторов - вывести из "тени"Вчера, 10:07 - 1934 3
Криклий рассказал, чего ждать водителям такси от нового законопроектаВчера, 11:05 - 1837 15
Египет ужесточил правила въезда для туристов по всей странеВчера, 11:45 - 1618 2
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)Вчера, 15:10 - 764 8
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 2373
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1509 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1427 4
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1485 6