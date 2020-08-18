Энергоатом получил почти 25 миллионов от продажи электрики по исправленной формуле

ПП “Энергоатом-Трейдинг” ГП “НАЭК “Энергоатом” 19 августа 2020 года на аукционе по продаже электроэнергии по исправленной формуле реализовало 21,6 тыс. МВт-часов базовой нагрузки на общую сумму 24,9 млн грн (с НДС).

Об этом сообщает ГП “НАЭК “Энергоатом”.

“19 августа Энергоатом-Трейдинг провел запланированный аукцион по продаже электрической энергии по двусторонним договорам… Во время аукциона было продано 21,6 тыс. МВт-часов базовой нагрузки по средневзвешенной цене 1154,11 грн/МВт-часов на общую сумму 24,9 млн грн (с НДС)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевым индикативом для организации продажи стало решение правительства о внесении изменений в формулу расчета минимальной стоимости, которая предварительно была утверждена Кабинетом Министров Украины.

В.и.о. генерального директора Энергоатом-Трейдинг Алексей Статник, комментируя результаты аукциона отметил, что прогнозируемо была продана лишь небольшая часть заявленной мощности, поскольку практически все предприятия уже имеют контракты на август.

“Вместе с тем, уже с сентября мы ожидаем достаточно высокий спрос на нашу продукцию и, соответственно, увеличение объемов продаж до конца года”, – сказал Статник.