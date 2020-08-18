Samsung готовит бюджетный смартфон с рекордной автономностью (фото)

Компания Samsung готовит к анонсу смартфон Samsung Galaxy M51. Его главной чертой станет аккумулятор на 7000 мАч – это один из самых высоких показателей среди недорогих смартфонов. Кроме того, устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт.
Авторитетный инсайдер под ником @Onleaks на своей странице в твиттере выставил пост, и тем самым раскрыл дизайн неанонсированного Galaxy M51 – несмотря на огромную батарею, гаджет не выглядит очень толстым. При этом у него встроен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, но даже с таким дисплеем батареи на 7000 мАч должно хватить надолго.
Работает смартфон на процессоре среднеценового сегмента Snapdragon 730 с оперативной памятью до 8 ГБ.
Как сообщалось ранее, Galaxy M51 появится в продаже уже в сентябре.
Фото: Onleaks
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