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Huawei выпустит свой первый смартфон без Android до конца года

Huawei выпустит свой первый смартфон без Android до конца года

Компания Huawei вскоре представит обновлённую фирменную операционную HarmonyOS или Hongmeng OS для широкого круга устройств, включая смартфоны. Теперь стали известны более точные сроки, когда можно ожидать выпуск смартфона на основе ОС Huawei.

Аналитик Ма Цзихуа (Ma Jihua), приближенный к Huawei, сообщил ресурсу Global Times, что Huawei может выпустить версию HarmonyOS для смартфонов к концу года, тогда же представив и первый смартфон на её основе.

Как ожидается, подробности Huawei может раскрыть на конференции для разработчиков HDC 2020, которую компания проведёт с 10 по 12 сентября. В эти дни ожидается полноценный анонс новой версии фирменной оболочки EMUI 11 на основе Android 11, а также HarmonyOS 2.0. По предварительным данным, HarmonyOS 2.0 сможет работать в основе самых разных устройств — от умных часов до ПК и планшетов.

По материалам iXBT.com
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