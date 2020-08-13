Нацбанк оптимизировал согласование руководителей и уставов банков

Национальный банк изменил процедуры согласования руководителей и уставов банков, уточнил методику оценки имущественного положения физических лиц и ввел процедуру пересмотра решений о признании лица владельцем существенного участия.

Также Национальный банк согласовал нормы положения о лицензировании банков по профессиональному суждению и согласованию руководителей банков.

В частности, НБУ уменьшил объем документов, которые банки должны подавать для согласования руководителей. Теперь процесс подготовки соответствующего пакета документов облегчится и будет экономить время, которое банки тратят на эту процедуру.

В то же время НБУ отмечает, что упрощение пакета документов не означает понижение стандартов его рассмотрения. Соответствующая информация должна быть отражена в анкете, обновленную форму которой можно найти на веб-сайте Национального банка.

Регулятор ожидает от банков ответственной самостоятельной оценки и проверки руководителей, а от руководителей – подачи полной и достоверной информации о себе.

«У Национального банка есть действенные инструменты для проверки предоставленной информации при проведении мониторинга соответствия руководителей банков. В случае выявления подачи недостоверных данных в пакете документов регулятор может применить соответствующие меры воздействия к руководителям и банков, включая те, которые связаны с применением признаков небезупречной деловой репутации», – говорится в сообщении.

Кроме этого расширен перечень оснований для проведения квалификационной комиссией НБУ собеседования с руководителем банка при его согласовании.

Теперь собеседование в обязательном порядке будет проводиться с любым руководителем банка если:

бизнес-модель и/или уровень организации корпоративного управления и внутреннего контроля банка оценены как создающие высокий уровень риска для жизнеспособности банка;

руководитель никогда ранее не согласовывался регулятором или не согласовывался на протяжении последних пяти лет;

банк системно важный.

Нацбанк также ввел процедуру предоставления предварительного заключения по согласованности устава банков с законодательством в случае внесения изменений, не связанных с изменением размера уставного капитала.

Теперь до принятия решения об утверждении изменений в устав можно будет обратиться в НБУ для получения предварительного заключения по таким изменениям. Это позволит избежать ситуаций, когда при наличии замечаний к представленному банком утвержденному уставу нужно созвать внеочередное собрание акционеров и утверждать новую редакцию устава.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ от 19 августа 2020 года №121, которое вступает в силу 21 августа 2020 года.