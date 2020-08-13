День финансов, 20 августа: планы на риелторов, таксистов, а также на 6 тысяч км дорог

В четверг, 20 августа, о борьбе с неофициальным и “теневым”.

Риелторов планируют вывести из тени. Верховная Рада готовится предпринять очередную попытку упорядочить рынок аренды жилья, выведя его из тени и заставив платить налоги. Депутаты зарегистрировали уже несколько законопроектов, касающихся налогообложения доходов от аренды недвижимости. Эксперты считают, что снижение ставки налога само по себе не приведет к существенной детенизации бизнеса, поскольку на рынке остаются нерешенными ряд других серьезных проблем.

Для таксистов также подготовили новый законопроект. Министр инфраструктуры Владислав Криклий объяснил, что лицензированные перевозчики получат некоторые преимущества. Например, смогут ездить по полосам для общественного транспорта, делать посадку-высадку, где парковка запрещена, и т.д. А неофициальные перевозчики должны будут приобрести патенты.

И о другом, не менее важном:

Что происходит с евро, и как это может повлиять на гривну? В новом видео на YouTube-канале Finance.ua финансовый аналитик Алексей Козырев ответит на актуальные вопросы: что происходит по паре евро-доллар; почему евро относительно гривны то растет, то падает; что происходит с золотом; и что будет с курсом валют за период с 20 по 27 августа.

Шулявский мост опять ремонтируют. В Киеве начаты очередные ремонтные работы на Шулявском мосту. Сегодня, 20 августа, будет начата укладка нового асфальта на стороне моста, ведущей в сторону метро «Почайна». Автомобили пустят по новому асфальту, а полосы со старым асфальтом будут перекрыты. Также сегодня будут закрыты съезды с моста на проспект Победы в направлении площади Победы и в направлении выезда из столицы.

Кстати, по словам Криклия, до конца года в Украине запланировано сделать более шести тысяч километров дорог.

Почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам. В Пенсионном фонде объясняют, что работающим пенсионерам производится перерасчет составляющих пенсионной выплаты, таких как повышение и надбавки, которые определяются исходя из прожиточного минимума. Изменение страхового стажа, доплата за сверхнормативный стаж работающим пенсионерам не производится.

Вчера мы писали о том, что «Киевгорстрой» нашел финансирование на достройку объектов «Укрбуда». А сегодня стало известно, что компания возобновила строительство еще на шести ЖК. Это ЖК “Кирилловский гай”, “Гвардейский”, “Freed”, “Lake house”, “Twin house”, “Urban park”. Кроме того, на ЖК “Харьковский” и “Гармония” заканчивают работы по благоустройству, комплексы на завершающем этапе, их готовят ко вводу в эксплуатацию.

Прилететь в Египет станет сложнее. Правительство Египта ужесточило правила въезда для туристов на всей территории страны. С 1 сентября въезд будет разрешен туристам при наличии негативного ПЦР-теста.

А SkyUp, в свою очередь, изменит процедуру возврата стоимости билетов. Уже с начала сентября пассажиры смогут самостоятельно управлять своим бронированием и выбирать вид возврат средств за билет в случае отмены рейса. Также через несколько недель запустится личный баланс пассажира. На него будут автоматически зачисляться средства за отмененный билет в полном объеме.

Кстати, в этом году все больше людей путешествуют по Украине. Предлагаем это делать со скретч картой Моя родная Украина. У нас как раз есть несколько таких карт, которые мы разыгрываем среди читателей Telegram-канала @Finance_ukr.

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