Что будет с деньгами, полученными одинокими матерями на карантине

Учитывая высокую приоритетность вопроса обеспечения надлежащей государственной поддержки наиболее уязвимых слоев населения, особенно семей с детьми, Правительством и в дальнейшем будут приниматься меры по социальной защите малообеспеченных семей в период карантина.

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С целью усиления социальной защиты граждан на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и во исполнение Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) “Правительством принято постановление Кабинета Министров Украины “Некоторые вопросы предоставления государственной социальной помощи” от 08.04.2020 № 264.

Назначение, перерасчет и выплаты разных видов государственной социальной помощи производятся без необходимости личного обращения в органы социальной защиты населения.

Однако, в случаях, когда лицо обращается в органы социальной защиты населения с заявлением и необходимыми документами, производится перерасчет размера выплаченных социальных пособий.

2 июня текущего года Верховной Радой Украины принят Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц” во исполнение которого Правительством 22 июля 2020 г. принято постановление Кабинета Министров Украины “Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи № 632.

Постановлением предусмотрено, что с 1 июля текущего года помощь на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям предоставляется на равных условиях с учетом имущественного положения семьи и факта занятости трудоспособных членов семьи.

В связи с проведением перерасчета размеров помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям после предоставления заявителями подтверждающих документов было установлено, что некоторые семьи не имели права на продление помощи.

С целью урегулирования вопроса обеспечения семей государственной поддержкой в ​​период карантина, Минсоцполитики подготовлен проект нормативно-правового акта, которым будет установлено, что средства, полученные малообеспеченными семьями и одинокими матерями в период карантина, останутся в семьях.

Справка Finance.ua:

Для назначения пособия на детей одиноким матерям подаются следующие документы:

заявление о назначении пособия, которое составляется по форме, утвержденной Минсоцполитики;

декларация о доходах и имущественном положении лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи;

справка о доходах;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка;

копия свидетельства о рождении ребенка. Усыновители подают также копию решения об усыновлении.

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