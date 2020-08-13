Tesla строит самый мощный суперкомпьютер в мире для обучения автопилота

Маск объявил о том, что компания работает над суперкомпьютером Dojo, который намерен использовать для обучения и совершенствования своего автопилота с помощью “огромного объема видеоданных”.
По словам гендиректора Tesla, мощность машины должна превысить 1 экзафлопс (exaFLOPS), сообщает Electrek. Это означает, что компания де-факто участвует в гонке по созданию самого мощного суперкомпьютера.
Предел в 1 экзафлопс сегодня не достигла ни одна вычислительная система в мире, притом что такие машины строятся в США, Китае, Японии и Франции.
Dojo в переводе с японского означает “место пути”, этот термин часто используется для обозначения места для практики медитации или боевых искусств.
По словам предпринимателя, Dojo будет получать данные с видеокамер электромобилей Tesla и использовать всю свою мощь для обработки этих данных и самообучения. Маск подчеркнул, что это будет первый в мире суперкомпьютер специального назначения – для обучения искусственного интеллекта на основе компьютерного зрения.
Он будет специально спроектирован под эту задачу, поэтому вряд ли сможет быть применим в других областях – в оборонительных проектах, в анализе последовательностей генов и белковых структур для разработки новых лекарств, в исследовании космоса и последствий глобального потепления, поиска препаратов для лечения рака или разработке новых материалов для солнечных панелей. Именно этими задачами будут заниматься суперкомпьютеры в 1 экзафлопс, которые строятся в США (в Арагонской национальной лаборатории), в Китае, Японии и Франции.
Заявление о существовании проекта Dojo Маск, по своему обыкновению, сделал с прагматической целью – он объявил о том, что Tesla нуждается в новых специалистах по разработке компьютерных чипов и обучению искусственного интеллекта. И напомнил, где находятся основные инженерные центры Tesla, чтобы у претендентов было понимание, куда им комфортнее было бы переехать.
Маск больше ничего не сказал о Dojo – на каком этапе проект сейчас, когда он может выйти на уровень 1 экзафлопс, каковы текущие результаты обучения на нем ИИ, если суперкомпьютер уже работает.
До этого времени Маск вспоминал Dojo лишь однажды. В ходе прошлогодней конференции Autonomy Day он сказал следующее: “У нас в Tesla существует большая программа, о которой нет времени говорить сейчас, под названием Dojo. Это сверхмощный компьютер для тренировки. Цель Dojo – научиться принимать огромные объемы данных и тренироваться на видео, а также проводить неконтролируемое массовое обучение с помощью Dojo и компьютера Dojo”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему украинцы в 60 лет рискуют остаться без пенсии - СМИ6 ч. назад - 2392 21
Криклий рассказал, чего ждать водителям такси от нового законопроекта12 ч. назад - 1559 6
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)8 ч. назад - 526 5
Правительство будет регулировать посреднические услуги по трудоустройству за рубежом14 ч. назад - 599 4
Министерство инфраструктуры инициировало новую модель общественного транспорта: что она предусматривает9 ч. назад - 1269 3
Почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам - Объяснение ПФ14 ч. назад - 10448 2
Почему украинцы в 60 лет рискуют остаться без пенсии - СМИ6 ч. назад - 2392 21
Аренду жилья хотят изменить, а риелторов - вывести из "тени"13 ч. назад - 1728 2
В США представили конкурента Tesla с запасом хода более чем в 1000 километров (фото)Вчера, 23:05 - 1671 1
Криклий рассказал, чего ждать водителям такси от нового законопроекта12 ч. назад - 1559 6
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)8 ч. назад - 527 5
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-19Позавчера, 11:10 - 2334
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1488 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1415 4
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1477 6