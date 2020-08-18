Honor готовит свой самый доступный смартфон с поддержкой 5G

Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, вскоре анонсирует свой самый недорогой смартфон для сетей 5G.

Аппарат рассекречен Китайским центром сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Новинка фигурирует под кодовым обозначением NZA-AN00/NZA-TN00. Основой устройства служит восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц. Модель чипа не уточняется, но известно, что входящий в его состав 5G-модем обеспечивает поддержку сетей с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами.



Фото: TENAA

Смартфон наделён 6,6-дюймовым дисплеем формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек. Размеры составляют 165,2 × 76 × 9,2 мм, вес — 188 г. Аккумулятор имеет ёмкость 4900 мА·ч.

Спереди установлена 8-мегапиксельная камера. Тройная тыльная камера объединяет датчики с 13, 5 и 2 млн пикселей. Упомянуты боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм гнездо для наушников и слот microSD.



Фото: TENAA

Покупателям будут доступны модификации с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти, оснащённые флеш-накопителем ёмкостью соответственно 64 и 128 Гбайт. Операционная система — Android 10.