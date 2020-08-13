После введения карантина сотни тысяч трудовых мигрантов не могут найти работу в Украине - специалисты

Украинским работникам, спецрейсом вылетевшим на работу в Эстонию и нарушившим условия самоизоляции – грозят штрафы и высылка из страны.

Об этом заявили в МИД страны.

И это лишь один из многих подобных эпизодов – констатируют специалисты. Ведь с введением карантина в ЕС – сотни тысяч трудовых мигрантов вернулись в Украину. И значительная их часть – до сих пор в поисках работы, передает “5 канал”.

“В целом мы оценивали трудовой миграции вместе с маятниковой и постоянной на уровне 7,5 миллиона человек. Максимум – на пике. Из них около 3 миллионов – это люди, которые имеют реальный статус за рубежом, они работают легально… А вот остальные – имеют краткосрочные контракты, в основном в Польше, и значительная часть этих людей – она, конечно, в Украине. Поэтому можно говорить о количестве от нескольких сотен тысяч до 2 миллионов максимум”, – отмечает эксперт программы

Президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош добавляет: “Их возвращение говорит о том, что у нас увеличилось количество трудовых ресурсов. Но смогут ли они найти работу сейчас при таком спаде экономики – на мой взгляд, шансы не очень велики”.