Министерство инфраструктуры инициировало новую модель общественного транспорта: что она предусматривает

Министерство инфраструктуры инициировало законопроект, который позволяет реформировать систему маршрутных перевозок. Новая модель общественного транспорта должна позволить заменить маршрутки на автобусы, электробусы или троллейбусы.
Что предусматривает документ и как может измениться система городской перевозок, в эфире “Сніданку з 1+1” рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
“Неформально этот законопроект мы называем “война маршруткам”. Это и об отсутствии безопасностной составляющей, и об обороте наличных средств, и о нежелании предоставлять услуги льготникам”, – рассказал Криклий.
Предложенный ведомством законопроект позволяет городам заказывать транспортную услугу, например электробусы, троллейбусы или автобусы.
“Город объявляет конкурс на то, кто готов закупить соответствующий транспорт и обслуживать те или иные маршруты. Город заказывает услугу, и частные перевозчики тогда имеют гарантированную сумму, которую они смогут зарабатывать. Частник лишается мотивации недопускать льготников, все переходит на электронный билет и переходит на безналичный расчет, можно гарантировать безопасностную составляющую”, – пояснил глава министерства.
По его словам, для перевозчиков будут определенные требования, которые заинтересован контролировать город, потому что является заказчиком услуги. Конкретно даты, когда заработает модель, нет, пояснил министр и назвал это “вызовом для мэров городов в контексте местных выборов”.
Благодаря этой модели можно вывести из тени доходы перевозчиков, ввести электронный билет. Кроме того, возможно страхование пассажиров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Растаможка авто: сколько можно сэкономить в случае отмены акцизаВчера, 14:00 - 6302 7
В Украине в три раза повысят платежки за газ, но не для всех: кому придется переплатитьВчера, 12:00 - 39539 4
Криклий рассказал, чего ждать водителям такси от нового законопроекта3 ч. назад - 710 3
Правительство будет регулировать посреднические услуги по трудоустройству за рубежом5 ч. назад - 329 3
В Минфине рассказали, сколько акцизного налога с топлива направят в местные бюджетыВчера, 17:49 - 348 3
Растаможка авто: сколько можно сэкономить в случае отмены акцизаВчера, 14:00 - 6302 7
Почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам - Объяснение ПФ5 ч. назад - 2236 1
В Германии стартовал проект с базовым доходом, будут платить 1433 евро ежемесячноВчера, 22:39 - 1505
В США представили конкурента Tesla с запасом хода более чем в 1000 километров (фото)Вчера, 23:05 - 1426
Кабмин разрешил облгазам отказывать клиентам в поставкахВчера, 16:00 - 1206
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-19Позавчера, 11:10 - 2218
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1417 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1370 3
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1443 6
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2346 5