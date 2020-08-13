Министерство инфраструктуры инициировало новую модель общественного транспорта: что она предусматривает

Министерство инфраструктуры инициировало законопроект, который позволяет реформировать систему маршрутных перевозок. Новая модель общественного транспорта должна позволить заменить маршрутки на автобусы, электробусы или троллейбусы.

Что предусматривает документ и как может измениться система городской перевозок, в эфире “Сніданку з 1+1” рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Неформально этот законопроект мы называем “война маршруткам”. Это и об отсутствии безопасностной составляющей, и об обороте наличных средств, и о нежелании предоставлять услуги льготникам”, – рассказал Криклий.

Предложенный ведомством законопроект позволяет городам заказывать транспортную услугу, например электробусы, троллейбусы или автобусы.

“Город объявляет конкурс на то, кто готов закупить соответствующий транспорт и обслуживать те или иные маршруты. Город заказывает услугу, и частные перевозчики тогда имеют гарантированную сумму, которую они смогут зарабатывать. Частник лишается мотивации недопускать льготников, все переходит на электронный билет и переходит на безналичный расчет, можно гарантировать безопасностную составляющую”, – пояснил глава министерства.

По его словам, для перевозчиков будут определенные требования, которые заинтересован контролировать город, потому что является заказчиком услуги. Конкретно даты, когда заработает модель, нет, пояснил министр и назвал это “вызовом для мэров городов в контексте местных выборов”.

Благодаря этой модели можно вывести из тени доходы перевозчиков, ввести электронный билет. Кроме того, возможно страхование пассажиров.