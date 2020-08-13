Киевляне смогут быстрее получать выписки и справки о наименовании улиц

В Киеве на этой неделе запустят обновленный градостроительный кадастр. Через него жители столицы смогут в онлайн-режиме получать выписки и справки о наименовании улиц.
О запуске сайта рассказал замдиректора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, начальник управления административных услуг Юрий Таций.
По его словам, на данный момент ресурс еще тестируется, но уже скоро им смогут воспользоваться все киевляне.
С помощью электронной цифровой подписи или Bank ID можно будет вскоре получить такие услуги:
Можно будет выбрать формат ответа в электронном или печатном виде с подписями и печатями.
На карте столицы можно будет ознакомиться со всеми планировочными ограничениями, установленными градостроительной документацией.
Для пользователей доступны различные слои: от различных охранных зон, проектной документации на участках и до эскизов застройки детальных планов территории.
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