Киевляне смогут быстрее получать выписки и справки о наименовании улиц

В Киеве на этой неделе запустят обновленный градостроительный кадастр. Через него жители столицы смогут в онлайн-режиме получать выписки и справки о наименовании улиц.

О запуске сайта рассказал замдиректора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, начальник управления административных услуг Юрий Таций.

По его словам, на данный момент ресурс еще тестируется, но уже скоро им смогут воспользоваться все киевляне.

С помощью электронной цифровой подписи или Bank ID можно будет вскоре получить такие услуги:

справки о наименовании (переименовании) улицы;

получение выписки из градостроительного кадастра.

Можно будет выбрать формат ответа в электронном или печатном виде с подписями и печатями.

На карте столицы можно будет ознакомиться со всеми планировочными ограничениями, установленными градостроительной документацией.

Для пользователей доступны различные слои: от различных охранных зон, проектной документации на участках и до эскизов застройки детальных планов территории.