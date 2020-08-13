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Покупал машины и расплачивался фальшивой валютой: в Харькове мужчина сбывал поддельные доллары

Покупал машины и расплачивался фальшивой валютой: в Харькове мужчина сбывал поддельные доллары

В Харькове задержали мужчину, который покупал машины и расплачивался фальшивыми долларами. Мужчине вручено подозрение.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области.

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что в конце марта неизвестный приобрел у него автомобиль “ВАЗ-2106” и расплатился поддельными 600 долларами США. Также в ходе следствия нашелся другой потерпевший, который тоже продал свое транспортное средство “ВАЗ-2101” за 500 долларов США, которые также оказались поддельными.

Злоумышленник сообщил, что приобрел у неустановленного лица купюры номиналом по 100 долларов США, среди которых и фальшивые купюры. Он сбыл поддельную иностранную валюту, покупая авто.


Фото: Нацполиции Харьковской области

“19 августа 2020 года злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов), ч. 1, ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины”, – сообщили в полиции.

С подозреваемым проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По санкциям статей харьковчанину грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По материалам ТСН
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