Суд взыскал 6,4 млн грн задолженности по арендной плате за пользование госимуществом

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск о взыскании с общества в Государственный бюджет 6,4 млн гривен задолженности по арендной плате за пользование государственным имуществом.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
“Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск прокурора о взыскании с общества в Государственный бюджет 6,4 млн гривен задолженности по арендной плате за пользование государственным имуществом. Как установила прокуратура, в 2014 году между Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины и обществом был заключен договор аренды нежилых помещений, расположенных на бульваре Леси Украинки, которые являются государственной собственностью и находятся на балансе государственного предприятия “Украинский институт инженерно-технических изысканий для строительства”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что общество не внесло арендную плату своевременно и в полной мере, поэтому возникла задолженность перед госбюджетом.
“Кроме того, после окончания в августе 2018 года срока действия договора аренды общество арендованные помещения не вернуло и продолжало ими пользоваться до декабря 2019 года. В связи с этим, столичная прокуратура обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании с предприятия задолженности по арендной плате, инфляционных начислений, пени, штрафа и неустойки в сумме 6,4 млн гривен, которое судом удовлетворено в полном объеме”, — указано в сообщении.
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