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"Цены низкие": в какую страну дешевле всего лететь на отдых в конце августа

"Цены низкие": в какую страну дешевле всего лететь на отдых в конце августа

Цены на туры в Египет во второй половине августа – особенно низкие. И в целом отдых там в этот период считается не только одним из самых доступных по цене, если сравнивать со стоимостью отпуска в Турции, Черногории или Хорватии, но и вообще самым дешевым.

Об этом говорит директор “Аполло-тур” Андрей Демура. По его словам, пока Египет остается очень выгодным по цене направлением для украинцев.

“Это самое дешевое направление в данный момент. Туры в Египет будут дорожать с осени, где-то с начала октября. Тогда как раз закончится сезон отдыха в странах-конкурентах – Болгарии, Черногории, Хорватии”, – прогнозирует эксперт.

Из теплых недорогих стран по состоянию на начало октября останутся только Турция и Египет, добавляет он.

“Сейчас тур в приличный пятизвездочный отель можно взять с перелетом за 300-350 долларов на 7 ночей. Это действительно очень дешево. А вот в октябре такой же тур будет стоить 500-600 долларов”, – говорит Андрей Демура.

Здесь, как и обычно, присутствует фактор сезонности – сейчас в Египте довольно жарко, а ближе к осени погода будет более комфортная для отдыха.

“Из многих стран, откуда ранее в страну приезжали туристы, пока не летают. Поэтому местным отелям заполняться сложнее. Соответственно, они дают больше спецпредложений, акций и скидок”, – говорит Андрей Демура.

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Какие предложения по турам в Египет есть во второй половине августа. Турагентство “Поехали с нами” предлагает отдых на 7 ночей в четырехзвездочном отеле Шарм-эль-Шейха с питанием по системе “все включено” за 14 тысяч гривен, а в Хургаде – за 16 400 гривен за двоих взрослых.

Туроператор “JoinUp!” предлагает отдых в трехзвездочном отеле Шарм-эль-Шейха на двоих в конце августа за 14 800 гривен на 7 ночей. В таком туре также предлагается питание по системе “все включено”.

“Наши туры по Шарм-эль-Шейху стартуют от 11 000 гривен на двоих на 7 ночей. Отдых в Хургаде от 15 000 гривен”, – отмечают в “Аполло-тур”.

У туроператора “Tez Tour” отдых на 7 ночей в трехзвездочной гостинице Шарм-эль-Шейха в 3 километрах от старого города (с завтраком и ужином) стоит 18 600 гривен на двоих. В то же время недельный отдых в четырехзвездочной гостинице этого же курорта предлагается за 19 тысяч на двоих. Во все предложения входит перелет туда и обратно, трансфер в отель и назад, медстраховка и проживание.

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По материалам РБК-Украина
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