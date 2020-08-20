Смартфон ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой показался на официальном изображении

Анонс ZTE Axon 20 5G, первого в мире смартфона с фронтальной камерой, расположенной непосредственно под самим дисплеем, запланирован на 1 сентября. В Сети появилось официальное изображение, позволяющее взглянуть на устройство с фронтальной и тыльной стороны.

По данным ресурса Gizmochina, фронтальная камера устройства использует датчик компании Visionox. Ранее аппарат появился в базе Китайского агентства по регулированию телекоммуникаций (TENAA), благодаря чему стали известны некоторые технические характеристики смартфона. Днём ранее изображением лицевой стороны устройства поделился президент подразделения мобильных устройств ZTE Ни Фэй (Ni Fei). Сегодня он же опубликовал высококачественный рендер, демонстрирующий смартфон с обеих сторон.



Фото: gizmochina.com

К сожалению, из-за особенности изображения невозможно понять толщину рамок экрана смартфона. Даже при осветлении рендера этот вопрос не проясняется. Ранее сообщалось, что устройство получит 6,92-дюймовый OLED-экран. Поскольку камера у у гаджета будет подэкранной, ZTE Axon 20 5G станет смартфоном, у которого полностью отсутствуют какая-либо «чёлка».



Фото: gizmochina.com

Сканер отпечатков пальцев также интегрирован в сам дисплей. Разрешение экрана составляет 2460 × 1080 пикселей (Full HD+). Информации о том, какая у него будет частота обновления, пока нет. На правой стороне устройства расположены кнопки управления громкостью, а также клавиша включения/выключения смартфона.

На тыльной стороне аппарата находится прямоугольный блок с основной камерой. Она характеризуется четырьмя модулями, а также дополняется LED-вспышкой. Разрешение основного модуля составляет 64 мегапикселя. В дополнение к нему используется один 8-Мп датчик и два сенсора с разрешением 2 Мп.

В качестве операционной системы новинка будет использовать Android 10. Ожидается, что аппарат будет представлен в нескольких конфигурациях и сможет предложит до 12 Гбайт ОЗУ и до 256 Гбайт ПЗУ. Кроме того, устройство оснащено слотом для карт памяти microSD. Смартфону также приписывают батарею ёмкостью 4120 мА·ч и поддержку быстрой зарядки.