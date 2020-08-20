Смартфон ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой показался на официальном изображении

Анонс ZTE Axon 20 5G, первого в мире смартфона с фронтальной камерой, расположенной непосредственно под самим дисплеем, запланирован на 1 сентября. В Сети появилось официальное изображение, позволяющее взглянуть на устройство с фронтальной и тыльной стороны.
По данным ресурса Gizmochina, фронтальная камера устройства использует датчик компании Visionox. Ранее аппарат появился в базе Китайского агентства по регулированию телекоммуникаций (TENAA), благодаря чему стали известны некоторые технические характеристики смартфона. Днём ранее изображением лицевой стороны устройства поделился президент подразделения мобильных устройств ZTE Ни Фэй (Ni Fei). Сегодня он же опубликовал высококачественный рендер, демонстрирующий смартфон с обеих сторон.
Фото: gizmochina.com
К сожалению, из-за особенности изображения невозможно понять толщину рамок экрана смартфона. Даже при осветлении рендера этот вопрос не проясняется. Ранее сообщалось, что устройство получит 6,92-дюймовый OLED-экран. Поскольку камера у у гаджета будет подэкранной, ZTE Axon 20 5G станет смартфоном, у которого полностью отсутствуют какая-либо «чёлка».
Фото: gizmochina.com
Сканер отпечатков пальцев также интегрирован в сам дисплей. Разрешение экрана составляет 2460 × 1080 пикселей (Full HD+). Информации о том, какая у него будет частота обновления, пока нет. На правой стороне устройства расположены кнопки управления громкостью, а также клавиша включения/выключения смартфона.
На тыльной стороне аппарата находится прямоугольный блок с основной камерой. Она характеризуется четырьмя модулями, а также дополняется LED-вспышкой. Разрешение основного модуля составляет 64 мегапикселя. В дополнение к нему используется один 8-Мп датчик и два сенсора с разрешением 2 Мп.
В качестве операционной системы новинка будет использовать Android 10. Ожидается, что аппарат будет представлен в нескольких конфигурациях и сможет предложит до 12 Гбайт ОЗУ и до 256 Гбайт ПЗУ. Кроме того, устройство оснащено слотом для карт памяти microSD. Смартфону также приписывают батарею ёмкостью 4120 мА·ч и поддержку быстрой зарядки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
testВчера, 13:41 - 578 10
Как не запутаться, где ваши собственные средства, а где кредитный лимит - объяснение НБУВчера, 09:15 - 2033 4
Зарплаты в госсекторе предлагают пересмотретьПозавчера, 15:14 - 588 2
Если нет интернета, а плату начисляют: украинцам дали совет20.08.2020, 09:35 - 11231 2
В РФ огласили цены на первый российский электрокар ZettaВчера, 22:55 - 278 1
Сколько украинцев зарабатывают $1 тысячу в месяцВчера, 14:00 - 4886 1
Какие требования полицейских можно не выполнять при остановке автоВчера, 07:07 - 4436 1
В Украине через несколько недель вырастут налоги для ФЛП: сколько придется платитьВчера, 08:10 - 2500 1
Как не запутаться, где ваши собственные средства, а где кредитный лимит - объяснение НБУВчера, 09:15 - 2033 4
Покупательские настроения украинцев изменились – деньги "улетают" через интернетВчера, 11:30 - 1784
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 1387 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 2644
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1666 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1522 4
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1561 6