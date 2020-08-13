Если нет интернета, а плату начисляют: украинцам дали совет

Украинцы, которым начисляется абонплата за интернет, но не предоставляется сама услуга, могут написать письменную жалобу в Госпродпотребслужбу и инициировать внеплановую проверку провайдера контролирующими органами.
Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.
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В студию обратился телезритель, который пожаловался, что ему начисляется плата за интернет, даже если услуги не предоставляются. Мужчина отметил, что “звонил в Службу защиты потребителей, сказали, что это незаконно”.
В ответ Несмеянов посоветовал: “Звонок ничего не решает. Пишете от руки заявление у них на месте или дома пишете, фотографируете, подписываете и отправляете на почту фотографию заявления. Необходимо писать, чтобы вышли на внеплановую проверку и дали правовую оценку нарушению”.
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