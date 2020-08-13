0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Если нет интернета, а плату начисляют: украинцам дали совет

Если нет интернета, а плату начисляют: украинцам дали совет

Украинцы, которым начисляется абонплата за интернет, но не предоставляется сама услуга, могут написать письменную жалобу в Госпродпотребслужбу и инициировать внеплановую проверку провайдера контролирующими органами.

Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Читайте также: Минцифры хочет сделать доступным высокоскоростной интернет для 95% населения Украины

В студию обратился телезритель, который пожаловался, что ему начисляется плата за интернет, даже если услуги не предоставляются. Мужчина отметил, что “звонил в Службу защиты потребителей, сказали, что это незаконно”.

В ответ Несмеянов посоветовал: “Звонок ничего не решает. Пишете от руки заявление у них на месте или дома пишете, фотографируете, подписываете и отправляете на почту фотографию заявления. Необходимо писать, чтобы вышли на внеплановую проверку и дали правовую оценку нарушению”.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.