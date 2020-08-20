Ручной принтер Xiaomi позволит печатать изображения даже на еде

На платформе Xiaomi Youpin началась компания по сбору средств на выпуск нового портативного ручного принтера, который позволит вам печатать текст и изображения практически на любых поверхностях.

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Портативный принтер DIY PrinterPods не ограничивается только бумагой, его можно использовать на чашках, мобильных устройствах, одежде и даже на коже. В нем используются специальные чернила, которые можно наносить на кожу, еду и одежду. Поверхность или объект, на котором выполняется печать, не обязательно должны быть полностью плоскими, что делает продукт действительно универсальным. Это означает, что вы также можете печатать на изогнутых поверхностях. Длина портативного DIY-принтера PrinterPods составляет всего 95 мм.



Фото: iXBT.com

Корпус имеет элегантный дизайн и удобен в использовании. Его основным преимуществом является то, что вы можете печатать в любой момент даже на ходу. Принтер позволяет использовать разные чернила, включая невидимые, съедобные и водостойкие.

Владельцы могут использовать шрифты и шаблоны по умолчанию из прилагаемых приложений или просто добавить свои, загрузив изображения. В настоящее время он доступен по предзаказу за 72 доллара.