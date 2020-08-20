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Полный автопилот Tesla появится через 6-10 недель – Илон Маск

Полный автопилот Tesla появится через 6-10 недель – Илон Маск

Гендиректор Tesla назвал точные сроки появления Full Self-Driving – автопилота Tesla пятого уровня, который позволит водителю вообще не следить за дорогой. Маск уверен, что технология станет доступной ограниченному числу клиентов компании уже в течение 6-10 недель.

С появлением автопилота 5-го уровня Tesla может претендовать на особые условия на дорогах для своих автомашин, сообщает Electrek.

“Модернизация Full-Self Driving станет квантовым скачком, потому что это фундаментальная переработка архитектуры, а не изменение существующей модели. Я лично использую передовую альфа-версию в своей машине и практически не вмешиваюсь в процесс движения от дома до работы. Ждите ограниченный запуск через 6-10 недель”, – заявил Маск.

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Слова предпринимателя о поездках между домом и работой отсылают к заявлению, которое Маск сделал в прошлом месяце. Тогда Маск также объявил о тестировании альфа-версии автопилота на своей Tesla Model S и сложных маршрутах с дорожными работами и “разными ситуациями”.

Сейчас электромобили Tesla поставляются с автопилотом второго уровня по шкале автоматизации, принятой Сообществом автомобильных инженеров США (SAE). Второй уровень, также известный как “частичная автоматизация”, подразумевает способность автомата управлять рулем, скоростью и торможением, но он не может реагировать на экстренные ситуации на дороге, когда жизнь водителя может находиться под угрозой.

По материалам Телеканал новин 24
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