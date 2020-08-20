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Huawei показала умные очки X Gentle Monster Eyewear II (фото)

Huawei показала умные очки X Gentle Monster Eyewear II (фото)

Ранее на прошлой неделе появилась информация о том, что компания Huawei готовит новые умные очки. Во время официальной презентации ноутбуков Huawei показала эти очки.

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Напомним, что предыдущая версия и ее обновление были показаны на презентациях Huawei P30 и P40 соответственно, поэтому ожидалось, что новые очки представят уже на презентации Huawei Mate 40, которая должна пройти уже осенью этого года.


Фото: itsider

Новые очки компании получили все те же возможности, что и предыдущая версия – изменился лишь внешний вид и кейс для транспортировки. Рамка очков выполнена из титанового сплава. Встроенные динамики имеют стереоэффект, но максимальная громкость здесь на уровне 12 дБ.


Фото: itsider

Пользователь может контролировать воспроизведение музыки, принимать/отклонять вызовы и получать доступ к голосовому ассистенту с помощью системы жестов, как это было в предыдущем поколении умных очков Huawei. Наибольшие изменения произошли с зарядным кейсом очков – он теперь прямоугольной формы, по центру расположен разъем USB-C и LED-индикатор. Очки будут доступны с четырьмя различными оправами, цена будет варьироваться от 362 до 391 доллара.

По материалам ITsider.
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