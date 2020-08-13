День финансов, 19 августа: о возможных новшествах по растаможке авто, деньгах для объектов «Укрбуда», ценах на газ в платежках

Среда, 19 августа. Обнадеживающие новости для тех, кто вкладывался в «Укрбуд», желающих растаможить авто, и инвесторов в ОВГЗ
Решили инвестировать в ОВГЗ – вот возможности. НБУ расширил возможности для инвестирования в государственные ценные бумаги. Среди новшеств: введен денежный клиринг по ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте; нерезидентам предоставлена возможность проводить операции наследования, правопреемства. Больше про возможности
Отказались от газового счетчика – готовтесь платить больше. Те семьи, которые откажутся от установки газового счетчика, вынуждены будут платить за газ в три раза больше, пугают своими подсчетами СМИ. А тем временем Кабмин внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа.
Скрыли доходы – субсидии надо будет вернуть. Если человек не имел права на субсидию, но пользовался ею, то деньги придется вернуть.
В министерстве намерены прекратить выплаты тем, кто не подал некоторые документы или скрыл свои определенные доходы для того, чтобы получить субсидию. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир.
Собираетесь въехать в Украину – вот дешевые е-Визы. Кабинет Министров внес изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию. Согласно постановлению, увеличивается кратность е-Виз – в дополнение к е-Визе для разового въезда вводится е-Виза для двукратного въезда. Ранее разовая е-Виза стоила 85 долларов. Новые тарифы электронных виз.
Ждете достройки объектов «Укрбуда» – договор с ГИУ в помощь. Коммунальное предприятие «Киевгорстрой» и Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) подписали меморандум о том, что оно выкупит у Киевгорстроя квартиры на сумму 2,1 млрд грн. Это позволит компании профинансировать достройку всех жилых комплексов «Укрбуда».
Хотели бы доступную растаможку – нардепы готовят 3 варианта. В Верховной Раде находятся на рассмотрении три законопроекта относительно доступной растаможки автомобилей. Они предусматривают упорядочение структуры акцизного налога и внесение соответствующих изменений в Налоговый и Таможенный кодексы. Согласно предложениям, намереваются освободить от уплаты акцизного налога новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года. Также предлагается освободить от уплаты акциза уже в 2020 году участников и ветеранов АТО, которые ввозят один легковой автомобиль (или грузовой полной массой до 3,5 тонны, или автобус, или прицеп) для личного пользования.
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