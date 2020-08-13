Центрэнерго будет покупать уголь на 24% дешевле, чем продают государственные шахты

ПАО “Центрэнерго” заключило контракт с частными компаниями на поставку угля по базовой цене 1480 грн за тонну, что на 24,1% дешевле, чем у государственных шахт.
Об этом сообщается на сайте компании.
На Углегорскую ТЭС уже отгружена первая партия угля украинской добычи по базовой цене 1480 грн за тонну без НДС и транспортировки.
“Уголь государственных шахт компания покупает по 1950 грн за тонну. А по оперативному контракту с ДТЭК, заключенному по медиации Минэнерго – по 1660 грн за тонну”, – отметили в ПАО “Центрэнерго”.
Компания уверяет, что цена на топливо по новому контракту максимально приближена к международному биржевому паритету. Центрэнерго уже обратилось к премьер-министру Украины и в Министерство энергетики относительно пересмотра цены на уголь государственных шахт в сторону снижения к рыночной.
Напомним, ПАО “Центрэнерго” не смогло открыть целевую кредитную линию в государственных банках для расчетов за украинский уголь. Вместе с тем, поскольку компания должна выкупать уголь из государственных шахт, дирекция ПАО “Центрэнерго” приняла решение о продаже с аукциона электроэнергии на период до конца года. Аукцион позволил получить более 400 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В ПриватБанке объяснили, почему отдают предпочтение кредитованию физлицВчера, 09:00 - 1380 20
В Мининфраструктуры готовят поэтапную замену городского транспорта на электрическийВчера, 10:35 - 803 15
Растаможка авто: сколько можно сэкономить в случае отмены акцизаВчера, 14:00 - 4780 6
В Минфине рассказали, сколько акцизного налога с топлива направят в местные бюджетыВчера, 17:49 - 163 3
До конца года построят около 500 километров дорог - ЗеленскийВчера, 12:44 - 622 3
В Украине в три раза повысят платежки за газ, но не для всех: кому придется переплатитьВчера, 12:00 - 11312 1
Растаможка авто: сколько можно сэкономить в случае отмены акцизаВчера, 14:00 - 4780 6
В правила предоставления информации о должниках внесены измененияВчера, 12:15 - 3065
Лоукостер Ryanair сокращает полеты в Украину: какие рейсы отменятВчера, 09:13 - 2193
«Киевгорстрой» нашел финансирование на достройку объектов «Укрбуда»Вчера, 13:00 - 2017 1
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-19Позавчера, 11:10 - 2007
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1350 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1323 3
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1405 6
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2311 5