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Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer и старого Edge

Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer и старого Edge

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки своих устаревших браузеров Internet Explorer 11 и Edge Legacy.

Согласно официальному заявлению разработчиков, поддержка старого Edge завершится 9 марта 2021 года, а Internet Explorer 11 – 17 августа. Веб-приложение Microsoft Teams перестанет поддерживать IE 11 с 30 ноября 2020 года.

Прекращение поддержки означает, что Microsoft перестанет выпускать обновления безопасности для браузеров. Кроме того, в процессе взаимодействия со службами и сервисами Microsoft через старые обозреватели могут наблюдаться сбои, некорректное функционирование или недоступность части функций. На смену устаревшим браузерам пришёл новый обозреватель Edge, построенный на базе Chromium.

«Клиенты используют IE 11 с 2013 года, когда онлайн-среда была гораздо менее сложной, чем сегодня. С тех пор появились веб-стандарты и браузеры, такие как новый Microsoft Edge, которые позволили сделать работу в Интернете более комфортной и инновационной. Мы считаем, что это изменение будет полезным для подписчиков Microsoft 365, как в потребительском, так и в коммерческом сегментах, поскольку они получат доступ к более быстрому и отзывчивому интерфейсу, а также большому количеству функций в повседневных инструментах, таких как Outlook, Teams, SharePoint и др.», – говорится в сообщении Microsoft.

Напомним, разработка Internet Explorer версий 8, 9 и 10 была прекращена в 2016 году, а за год до этого Microsoft представила замену веб-обозревателю в лице Edge, который функционировал на собственном движке компании. С тех пор прошло не так много времени, а уже в начале этого года был представлен обозреватель Microsoft Edge на основе Chromium, имеющий собственные особенности вроде защиты от отслеживания в веб-пространстве, активированной по умолчанию.

Стоит отметить, что в настоящее время большое количество браузеров построены на базе исходных кодов открытого проекта Chromium. Речь идёт не только о Chrome или Edge, кодовую базу Chromium используют Vivaldi, Opera, Brave и др.

По материалам 3dnews.ru
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