Зеленский пообещал за два года построить мост в Запорожье

Мост через Днепр в Запорожье можно построить за два года с момента подписания договора с подрядной компанией.
Об этом сегодня заявил президент Владимир Зеленский, прибывший в регион с рабочим визитом.
“Что касается нашего флагмана – моста в Запорожье. Он очень сметный, приоритетный, символ как для людей, так и власти. С момента подписания контракта (21 февраля 2020 года. – Ред.) понадобится два года примерно. Хочется достичь такого результата», – сказал Зеленский.
На этот год постановлениями Кабмина на мосты в Запорожье предусмотрено 3,7 млрд гривен. Подрядчик уже получил в виде авансовых платежей почти 2 млрд гривен, на которые он закупает металлические конструкции.
Запорожский мост – это магистраль непрерывного движения длиной более 9 км, которая состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Истории строительства моста – 16 лет.
В рамках национальной программы «Большая стройка», инициированной Зеленским, в 2020 году строительство моста было возобновлено. В феврале этого года победителем тендера на строительство объекта была определена турецкая компания «Онур Тааххут». Общая стоимость проекта – 11,9 млрд грн (с НДС). 10 апреля ГАСИ предоставила разрешение на начало строительных работ.
Автотранспортная магистраль через Днепр в городе Запорожье является инфраструктурным объектом общегосударственного значения, который будет обеспечивать качественную и надежную транспортную связь между Левобережьем и Правобережьем Украины на юго-востоке.
Отсутствие надежных транспортных связей между левым и правым берегами Днепра является главной транспортной проблемой не только города Запорожья, но и региона в целом. Необходимость в строительстве автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье возникла более 25 лет назад и с годами усиливалась.
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