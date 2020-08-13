0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Зеленский пообещал за два года построить мост в Запорожье

Зеленский пообещал за два года построить мост в Запорожье

Мост через Днепр в Запорожье можно построить за два года с момента подписания договора с подрядной компанией.

Об этом сегодня заявил президент Владимир Зеленский, прибывший в регион с рабочим визитом.

“Что касается нашего флагмана – моста в Запорожье. Он очень сметный, приоритетный, символ как для людей, так и власти. С момента подписания контракта (21 февраля 2020 года. – Ред.) понадобится два года примерно. Хочется достичь такого результата», – сказал Зеленский.

На этот год постановлениями Кабмина на мосты в Запорожье предусмотрено 3,7 млрд гривен. Подрядчик уже получил в виде авансовых платежей почти 2 млрд гривен, на которые он закупает металлические конструкции.

Запорожский мост – это магистраль непрерывного движения длиной более 9 км, которая состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Истории строительства моста – 16 лет.

В рамках национальной программы «Большая стройка», инициированной Зеленским, в 2020 году строительство моста было возобновлено. В феврале этого года победителем тендера на строительство объекта была определена турецкая компания «Онур Тааххут». Общая стоимость проекта – 11,9 млрд грн (с НДС). 10 апреля ГАСИ предоставила разрешение на начало строительных работ.

Автотранспортная магистраль через Днепр в городе Запорожье является инфраструктурным объектом общегосударственного значения, который будет обеспечивать качественную и надежную транспортную связь между Левобережьем и Правобережьем Украины на юго-востоке.

Отсутствие надежных транспортных связей между левым и правым берегами Днепра является главной транспортной проблемой не только города Запорожья, но и региона в целом. Необходимость в строительстве автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье возникла более 25 лет назад и с годами усиливалась.

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.