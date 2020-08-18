Как вернуть деньги за коммунальные услуги, ошибочно уплаченные на чужой счет (инфографика)

Если вы ошибочно уплатили за свет не на свой личный счет, средства можно вернуть на банковскую карту или перевести на личный счет клиента.
Сделать это можно в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления.
Об этом рассказывает електропоставщик YASNO.
Для возврата ошибочно уплаченных средств или занесения их в счет оплаты за электроэнергию по другим лицевым счетом, необходимо обратиться лично с письменным заявлением в любой офис YASNO. Их в столице 8, адреса и графики работы доступны на сайте электропоставщика.
Реквизиты YASNO можно проверить на сайте электропоставщика в разделе Оплата.
«Чтобы исключить возможность ложной оплаты, советуем пользоваться Личным кабинетом YASNO. Его функционал позволяет просматривать и контролировать расчеты за потребленную электроэнергию», – отметил директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.
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