МАУ отменит в сентябре ряд рейсов в Европу и внесет изменения во внутренние маршруты

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” обновила программу полетов с учетом эпидемиологических ограничений стран “шенгенской зоны” и других стран мира.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
В связи с продлением карантинных ограничений МАУ в сентябре отменяет рейсы в Венецию (VCE), Стокгольм (ARN), Копенгаген (CPH), Хельсинки (HEL), Неаполь (NAP), Цюрих (ZRH), Будапешт (BUD) в Тбилиси (TBS), Ларнаку (LCA), Франкфурт (FRA), Вену (VIE) и Варшаву (WAW).
Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям из Киева во Львов (LWO), Херсон (KHE) и Одессу (ODS).
С 3 сентября из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам.
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Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям.
С 4 сентября из Киева в Херсон можно добраться по пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев – по понедельникам и субботам.
Начиная со 2 сентября из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.
Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев – Амстердам, Киев – Лондон, Киев – Париж, Киев – Ницца, Киев – Милан, Киев – Дубай, Киев – Каир, Киев – Мюнхен, Киев – Баку, Киев – Стамбул, Одесса – Стамбул, Киев – Тель-Авив, Одесса – Тель-Авив, Киев – Ереван, Киев – Мадрид.
Изменения частот произойдут на следующих маршрутах:
Авиакомпания планирует постепенно восстановить и расширить свою сетевую модель.
“Со второй половины сентября будут возобновлены внутренние и международные рейсы по маршрутам: Харьков – Тель-Авив (TLV) – Харьков, Днепр – Тель-Авив (TLV) – Днепр, Киев – Харьков (HRK) – Киев, Киев – Днепр (DNK) – Киев, а также дополнительная частота по маршруту Киев – Милан (MXP) – Киев”, – сообщается на сайте МАУ.
Все остальные маршруты авиакомпании остаются без изменений.
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