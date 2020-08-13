МАУ отменит в сентябре ряд рейсов в Европу и внесет изменения во внутренние маршруты

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” обновила программу полетов с учетом эпидемиологических ограничений стран “шенгенской зоны” и других стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

В связи с продлением карантинных ограничений МАУ в сентябре отменяет рейсы в Венецию (VCE), Стокгольм (ARN), Копенгаген (CPH), Хельсинки (HEL), Неаполь (NAP), Цюрих (ZRH), Будапешт (BUD) в Тбилиси (TBS), Ларнаку (LCA), Франкфурт (FRA), Вену (VIE) и Варшаву (WAW).

Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям из Киева во Львов (LWO), Херсон (KHE) и Одессу (ODS).

С 3 сентября из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам.

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Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям.

С 4 сентября из Киева в Херсон можно добраться по пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев – по понедельникам и субботам.

Начиная со 2 сентября из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев – Амстердам, Киев – Лондон, Киев – Париж, Киев – Ницца, Киев – Милан, Киев – Дубай, Киев – Каир, Киев – Мюнхен, Киев – Баку, Киев – Стамбул, Одесса – Стамбул, Киев – Тель-Авив, Одесса – Тель-Авив, Киев – Ереван, Киев – Мадрид.

Изменения частот произойдут на следующих маршрутах:

Киев-Амстердам: оборотные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга;

Киев-Лондон: рейс планируется 2 сентября;

Киев – Каир: по вторникам и четвергам с возвращением в Киев по средам и пятницам;

Киев-Дубай: добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям;

Киев-Париж: рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы;

Киев – Баку: каждую среду и воскресенье с возвращением в Киев по понедельникам и четвергам;

Киев – Стамбул, рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды.

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Авиакомпания планирует постепенно восстановить и расширить свою сетевую модель.

“Со второй половины сентября будут возобновлены внутренние и международные рейсы по маршрутам: Харьков – Тель-Авив (TLV) – Харьков, Днепр – Тель-Авив (TLV) – Днепр, Киев – Харьков (HRK) – Киев, Киев – Днепр (DNK) – Киев, а также дополнительная частота по маршруту Киев – Милан (MXP) – Киев”, – сообщается на сайте МАУ.

Все остальные маршруты авиакомпании остаются без изменений.

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