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OPPO анонсировала новую технологию гибридного зума для смартфонов

OPPO анонсировала новую технологию гибридного зума для смартфонов

Компания OPPO объявила о создании новой технологии гибридного оптического зума для мобильных камер следующего поколения.

В разработке используется телеобъектив с перископной системой линз, но производитель изменил его конфигурацию, благодаря которой ожидается существенное улучшение качества мобильной съёмки с использованием зум-объективов.

Согласно описанию разработки, в составе новых модулей камер будет задействован объектив, объединяющий семь оптических элементов в три группы для точной настройки фокусировки. В сообщении компании говорится, что фокусное расстояние модуля изменяется от 85 до 135 мм в результате движения двух наборов линз. Также OPPO заявляет, что применяя диафрагмы f/3.3 и f/4.3 при максимальном увеличении, группы могут полностью использовать оптические возможности установленных стёкол.

Новая технология рассчитана на применение сенсора с разрешением 32 Мп и фильтром Quad Bayer. Суть разработки заключается в объединении нескольких изображений с разными фокусными расстояниями и последующим выравниванием поля зрения нескольких камер при помощи специальных алгоритмов. Таким образом, по заявлению вендора, модуль сбудет способен обеспечить гибридный зум с ЭФР до 280 мм.

Для реализации технологии команда инженеров OPPO перестроила структуру модуля формирования изображений. Система построена на базе 16-битной микросхемы и соответствующих модулей автофокуса с оптической стабилизацией изображения. Задача чипа — точно контролировать движение двух групп линз. Заявленные возможности приближения такого модуля — 5,2-кратный оптический и 11-кратный гибридный зум.

OPPO заявляет, что новая технология значительно повышает точность масштабирования, обеспечивая стабильные и чёткие изображения. Когда и в камере какого устройства впервые появится представленная разработка, компания не уточняет.

По материалам 4PDA
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