В Украине объем налогооблагаемого импорта растет второй месяц подряд

За январь-июль 2020 года объем налогооблагаемого импорта составил 26,17 млрд долл., что на 12% меньше, чем за тот же период в прошлом году, однако тенденция к росту налогооблагаемого импорта сохраняется второй месяц подряд.

Об этом говорится в пресс-релизе Государственной таможенной службы.

Так, в июле объем налогооблагаемого импорта составил 4,22 млрд долл. (рост на 17% по сравнению с июнем). При этом в июне объем налогооблагаемого импорта равнялся 3,64 млрд долл., что на 20% больше показателя мая – (3,03 млрд долл.).

В целом за 7 месяцев 2020 года объем налогооблагаемого импорта на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (26,17 млрд долл. в 2020 году и 29,87 млрд долл. в прошлом году), отметили в ведомстве.

Поступления платежей от импорта, собранных Гостаможслужбой в июле этого года, также на 12% меньше показателей прошлого года (7,1 млрд долл. и 8,06 млрд долл. соответственно). Однако по сравнению с июнем налогов по импорту собрали на 150 млн долл. больше – 1,18 млрд долл.