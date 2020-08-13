В правила предоставления информации о должниках внесены изменения

Минюст и Минфин утвердили новый Порядок предоставления информации Государственной налоговой службой Украины на запросы органов государственной исполнительной службы и частных исполнителей.
Об этом сказано в приказе Минфина от 21.07.2020 г. № 2483/5/436.
Порядок определяет общие правила подачи органами государственной исполнительной службы и частными исполнителями запросов и предоставления Государственной налоговой службой Украины на такие запросы ответов с информацией о:
- регистрационных номерах учетных карточек налогоплательщиков – должников – физических лиц или серии (при наличии) и номере паспорта должников – физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте;
- имеющихся счетах у должников – юридических лиц и/или физических лиц – предпринимателей, а также счетах, открытых должником – юридическим лицом через свои филиалы, представительства и другие обособленные подразделения, эту информацию Государственная налоговая служба Украины получает от банков и других финансовых учреждений;
- источниках получения доходов должников – физических лиц;
- суммах доходов, начисленных налоговыми агентами в пользу должников – физических лиц, и размерах удержанного налога с доходов должников – физических лиц;
- общей сумме годового дохода, задекларированного должником – физическим лицом в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, и сумме удержанного налога (для физических лиц, являющихся самозанятыми лицами);
- общей сумме дохода и сумме налога за отчетный период, задекларированных должником – физическим лицом – предпринимателем в налоговой декларации плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя.
Информация, которая передается, не может быть передана третьей стороне, если другое не предусмотрено законом.
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