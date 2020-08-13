В США представили конкурента Tesla с запасом хода более чем в 1000 километров (фото)

Калифорнийский стартап Mullen Technologies представил новый электрический кроссовер MX-05.
Об этом сообщает портал Car Buzz.
В автомобиле установлена электробатареяя с мощностью в 150 кВт, что позволяет ему проехать до 804 км без подзарядки. Сама же зарядка продлится до 35 минут.
В то же время в компании утверждают, что электрокар может проехать без подзарядки до 1030 км на ровном покрытии при скорости в 88,5 км в час или до 885 км при скорости в 120 км в час.
Фото: Car Buzz
Для сравнения, сейчас Tesla Model Y Long Range Илона Маска имеет запас хода лишь в 508 км.
Фото: Car Buzz
Mullen Technologies планирует начать производство электрического кроссовера в 2022 году. Стоимость одного экземпляра MX-05 пока неизвестна.
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