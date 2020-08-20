Рынок телевизоров ожидает подорожание не менее чем на 20% - прогноз

В четвертом квартале текущего года розничным дистрибьюторам следует ожидать повышения цен на телевизоры, а также дефицита по ряду позиций.

Эта же тенденция может продолжиться в первом квартале 2021 года, прогнозирует вице-президент производителя телевизоров KIVI Евгений Руденко.

Согласно прогнозам компании, рост цен на телевизоры в ближайшее время составит не менее 20%.

Причиной дефицита, по словам Руденко, является временная остановка производства панелей (ЖК экранов) из-за последствий COVID-19 и сокращения мощностей корейских производителей. Отмечается, что дефицит производственных мощностей ЖК экранов уже спровоцировал не только рост цен, но и перебои с поставками и увеличение срока доставки заказанного объема товара.

«Производители панелей выдают квоты заводам-производителям телевизоров на поставку панелей в определенный период, растягивая во времени отгрузки заказанного количества, меняя при этом цену каждой поставки. Это заставило ряд фабрик отказаться от приема заказов, поскольку при постоянно растущей цене на панели и сбоях в поставках, фабрики-производители телевизоров терпят убытки и вынуждены выходить на переговоры с клиентами о пересмотре цен», – отметил Руденко.

Отмечается, что ЖК экраны составляют 70-90% от себестоимости телевизора, и их цена критически влияет на конечную стоимость продукта.

Подчеркивается, что в текущих условиях цена может меняться до момента, пока товар не отгружен с завода. В то же время, большинство игроков на рынке составляют мультипродуктовые компании, которые не могут сфокусироваться на категории телевизоров, чтобы своевременно прогнозировать и упреждать подобные колебания рынка.

В компании ожидают, что к середине 2021 года ситуация на рынке стабилизируется. Однако, на прогноз снова может повлиять пандемия коронавируса.