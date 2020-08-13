Шмыгаль: со Словакией уже согласовано разблокирование аэропорта "Ужгород"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что договорился со словацким коллегой Игорем Матовичем о возобновлении работы международного аэропорта “Ужгород”, и теперь только нужно подписать соответствующие межправительственные соглашения.
Об этом глава правительства сообщил в своем микроблоге в Twitter.
“Обсудили актуальные вопросы ПМ Словакии Игорем Матовичем. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта “Ужгород”. Осталось подписать межправительственные соглашения”, – сообщил премьер.
Он выразил глубокую благодарность Матовичу и Словакии “за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины”.
Напомним, в июле во время переговоров на уровне глав МИД Украины и Словакия уже обсуждали вопрос возобновления работы аэропорта “Ужгород” и сроки подписания соответствующего соглашения.
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