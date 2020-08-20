Названы европейские столицы с самым высоким ростом стоимости аренды жилья

Ранее рост цен на жилье был связан с высоким спросом на недвижимость в европейских столицах. Однако после ограничений, вызванных пандемией COVID-19, цены постепенно начали возвращаться к исходному уровню.
В Европе городами с самой дорогой арендой жилья стали Валетта (+ 1,1% в годовой динамике, около 942 фунтов стерлингов в месяц), Вильнюс ( 9,2%), сообщает PropertyWire.
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Среди самых дорогих по аренде жилья городов специалисты также назвали Копенгаген (+ 8,7%), Стокгольм (+ 7,7%) и Афины (+ 6,9%).
В то же время, как отмечает издание, заметнее всего арендная плата снизилась в Будапеште (– 2,8%) и Праге (– 2,1%).
По информации аналитиков, изначально рост цен на жилье был связан с высоким спросом на недвижимость в данных городах.
Однако после ограничений, вызванных пандемией коронавируса, цены постепенно начали возвращаться к исходному уровню. Специалисты утверждают, что такое арендное затишье – лучшее время для переезда.
Ранее Евростат опубликовал данные о ставках аренды жилья начиная с 2007 года. Более всего они подешевели в Греции (– 36%), Румынии (– 24%) и Ирландии (– 17,5%).
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