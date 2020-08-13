Киберполиция в Украине разоблачила группировку, которая через криптовалюту легализовала 42 миллиона долларов

Киберполиция Украины вместе со специалистами крупнейшей в мире биржи цифровых валют “Binance” смогла выявить группировку из трех человек, причастных к отмыванию денег через криптовалюту.

Об этом говорится в сообщении пресс-служб ведомства.

Там уточняют, что ловкачи на протяжении двух лет осуществили финансовых операций на 42 миллиона долларов. За такие действия трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

«Поскольку на рынке цифровой валюты происходит большое количество финансовых операций с деньгами, полученными от хакерских атак на международные компании, распространение вредоносного программного обеспечения, хищение средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан, – сотрудничество Департамента киберполиции с компанией «Binance» и ее методическая помощь способствует оперативному выявлению причастных к таким правонарушениям», – отметил начальник Александр Гринчак.

В ведомстве добавили, что киберполиция, в рамках действующего законодательства, и в дальнейшем будет сотрудничать с международными научно-исследовательскими группами по вопросам безопасности для эффективного противодействия преступлениям и угрозам, связанным с оборотом криптовалют.